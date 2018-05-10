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Орбан продолжит политику хороших отношений с Россией, считает Косачев

18:4810.05.2018
(обновлено: 18:49 10.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего переизбрания продолжит политику хороших отношений Венгрии и России, оставаясь все же провенгерским, а не пророссийским политиком, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он займет этот пост в четвертый раз.

"Избрание Национальной ассамблеей Венгрии Виктора Орбана на пост главы правительства, разумеется, не удивляет, с учетом того оглушительного успеха, который его партия "Фидес" получила на апрельских выборах, завоевав конституционное большинство в 133 мест в парламенте из 199", — сказал Косачев РИА Новости в четверг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Защита Орбана. Венгрия показала ЕС "направо"
По словам сенатора, известный "диссидент" и "enfant terrible" ("несносный ребенок") Евросоюза победил на проверенной антиэмигрантской платформе. Однако на деле она построена не столько на "анти", сколько на "за": выступая перед депутатами, он, в частности, заявил, что выступает за традиционную семью, основой которой являются мужчина и женщина. И что за время его правления в стране "заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует людям свободу и безопасность".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Разумеется, наряду с польскими лидерами он стал серьезной головной болью для либерального большинства в ЕС, причем именно тем, что не выступает против идеи самого Евросоюза, вдохновляя тем самым определенные процессы внутри самой организации", — добавил политик.

"Для нас это означает продолжение хороших отношений с Венгрией, поскольку Орбан и в российском вопросе вполне активно диссидентствует, демонстрируя немалую смелость не только в провозглашении традиционных ценностей, но и в популяризации идеи смены курса в отношении России", — отметил он.

Флаг Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Однако сенатор не стал бы делать большие расчеты на то, что Венгрия, скажем, немедленно наложит вето на какие-то решения ЕС на российском направлении, хотя формально имеет и право, и возможность это сделать.

"Во-первых, Орбан – провенгерский, а не пророссийский политик. И он избегает делать то, что могло бы причинить больше вреда его стране в противостоянии с Брюсселем. Чем лишний раз подтверждает, что ЕС – весьма жесткая и не очень демократичная структура, все более похожая, например, на СЭВ (Совет экономической взаимопомощи – ред.), чем на идеалы, которыми руководствовались отцы-основатели европейских сообществ", — сказал Косачев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра
Диссидентство хотя и возможно, но голосуют все пока "как надо", пояснил законодатель. "Однако потенциал сопротивления растет, тем более по мере того, как в самом Брюсселе все больше думают об экономическом "кнуте" к непокорным, коль скоро там посмели отклоняться от "генеральной линии партии" в вопросе ценностей – "священной корове" либеральной Европы", — подчеркнул политик. По мнению Косачева, сила Венгрии не столько в ее голосе на общем собрании, сколько в ее примере. И этот пример, конечно же, видят за ее пределами.

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