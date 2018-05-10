Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны, заявил Рябков

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны, нужно искать возможности, чтобы избежать деструктивных последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Надо сейчас найти формы, как избежать деструктивного, разрушительного воздействия американских решений на эту важнейшую договоренность — во всех смыслах. И в экономической сфере, и в нераспространенческой она служит хорошую службу. Иранцы это тоже понимают, они нам это подтвердили", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг Рябков провел консультации в Тегеране с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.