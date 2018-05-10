Представитель ОБСЕ по СМИ осудил попытку поджога канала "Интер" в Киеве

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил попытку поджога здания украинского телеканала "Интер" в Киеве и призвал власти Украины расследовать инцидент.
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы, которые транслировались на телеканале "Интер"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикалы после этого устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.
Националисты в четверг пикетировали дом депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Сргея Левочкина, который, по их мнению, является заказчиком концерта.