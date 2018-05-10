МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва считает, что существуют варианты, позволяющие гарантировать продолжение сотрудничества с Ираном, несмотря на попытки этому противодействовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть варианты, как гарантировать продолжение такого сотрудничества, несмотря на попытки ему противодействовать", — заявил Рябков.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.