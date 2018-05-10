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Выход США из СВПД способствует сплочению остальных участников, заявил Чижов

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Выход США из ядерной сделки по Ирану (142)
17:3910.05.2018
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© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзеПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фотоПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе

БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Жесткий вариант выхода из ядерной сделки, выбранный США, способствует сплочению остальных участников соглашения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Иранский флаг. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
Эксперты оценили возможные последствия выхода США из сделки по Ирану для ЕС
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

"Трампом был выбран "жесткий" вариант выхода из СВПД. Но в этом есть и другая сторона, которая заключается в том, что это решение объективно содействует сплоченности остальных участников соглашения. Плюс посмотрите на реакцию Ирана – это очень важно", — сказал он, комментируя предпринятое Белым домом решение.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Россия не боится возможных санкций США из-за связей с Ираном, заявил Рябков
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что Тегеран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
В МИД оценили реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, призвала Иран сохранить приверженность совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе после решения США выйти из него, отметив, что ЕС по-прежнему будет придерживаться договоренностей.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выход США из иранской ядерной сделки противоречит решениям СБ ООН, и Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД и не было экстерриториального влияния на партнеров Тегерана.

Ранее постпред РФ при ЕС отмечал, что ядерная сделка с Ираном после решения США не рухнет, потому что это многосторонний инструмент, одобренный СБ ООН.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ass14
Главное чтобы штаты не проехали катком по своим европейским вассалам.
17:51
10.05.2018
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