Выход США из СВПД способствует сплочению остальных участников, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Жесткий вариант выхода из ядерной сделки, выбранный США, способствует сплочению остальных участников соглашения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Трампом был выбран "жесткий" вариант выхода из СВПД. Но в этом есть и другая сторона, которая заключается в том, что это решение объективно содействует сплоченности остальных участников соглашения. Плюс посмотрите на реакцию Ирана – это очень важно", — сказал он, комментируя предпринятое Белым домом решение.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выход США из иранской ядерной сделки противоречит решениям СБ ООН, и Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД и не было экстерриториального влияния на партнеров Тегерана.
Ранее постпред РФ при ЕС отмечал, что ядерная сделка с Ираном после решения США не рухнет, потому что это многосторонний инструмент, одобренный СБ ООН.