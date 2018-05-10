Выход США из СВПД способствует сплочению остальных участников, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Жесткий вариант выхода из ядерной сделки, выбранный США, способствует сплочению остальных участников соглашения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

"Трампом был выбран "жесткий" вариант выхода из СВПД. Но в этом есть и другая сторона, которая заключается в том, что это решение объективно содействует сплоченности остальных участников соглашения. Плюс посмотрите на реакцию Ирана – это очень важно", — сказал он, комментируя предпринятое Белым домом решение.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что Тегеран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, призвала Иран сохранить приверженность совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе после решения США выйти из него, отметив, что ЕС по-прежнему будет придерживаться договоренностей.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выход США из иранской ядерной сделки противоречит решениям СБ ООН, и Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД и не было экстерриториального влияния на партнеров Тегерана.

Ранее постпред РФ при ЕС отмечал, что ядерная сделка с Ираном после решения США не рухнет, потому что это многосторонний инструмент, одобренный СБ ООН.