Рябков обвинил США в попытке давления на Иран

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Требование США к Ирану отчитаться о военной составляющей ядерной программы — это элемент политического давления, все вопросы были давно сняты со стороны МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В четверг в Тегеране Рябков провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США требуют от Ирана отчитаться о "военной составляющей" ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Соединенных Штатов из СВПД.

"Обвинения Ирана в так называемых предполагаемых исследованиях военно-ядерной направленности мы слышали и в начале 2010-х годов. В свое время все эти претензии были изучены, проанализированы, и МАГАТЭ закрыло это досье полностью несколько лет назад. Поэтому сейчас заново вытаскивать все это на свет в обход данной структуры — это проявлять сугубо политизированный элемент нажима. Можно считать это попыткой оказать давление на Иран по мотивам, не имеющим отношение к СВПД", — сказал Рябков, комментируя заявления Вашингтона.

По его словам, все доказательства отсутствия военной составляющей в иранской ядерной программе "уже предоставлены и отражаются в докладах МАГАТЭ". "Если бы существовали доказательства чего-то противоположного, то, наверное, в условиях жесточайшего международного контроля за иранской ядерной программой, такого рода сведения или признаки чего-то иного давно были бы выявлены и по ним бы шло обсуждение. Но этого не произошло", — добавил замминистра.