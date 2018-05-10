РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МВД Испании пообещали расследовать преступления баскской группировки ЭТА

16:5710.05.2018
(обновлено: 16:58 10.05.2018)
0890
© Fotolia / Ingo BartussekМадрид, Испания. Архивное фотоМадрид, Испания. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek

МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Все нераскрытые до сих пор преступления, совершенные террористами баскской организации ЭТА, заявившей о самороспуске, будут расследованы, а виновные понесут заслуженное наказание, заявил глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо.

Баскская террористическая организация ЭТА. Архивное фото
© AP Photo / Gara via AP video
Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске
Глава МВД Испании в четверг встретился c представителями политических партий, подписавших антитеррористический пакт, а также руководством правоохранительных органов – Национальной полиции, Гражданской Гвардии, разведцентра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. На встрече речь шла о заявлении ЭТА о самороспуске.

В начале мая стало известно, что ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении организация извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
Премьер Испании прокомментировал заявление группировки ЭТА о самороспуске
"Террористы, в отношении которых выдвинуты обвинения, будет арестованы, все остающиеся нераскрытыми преступления будут расследованы и приговоры будут исполнены. Не будет безнаказанности, террористы ничего не получат", — заявил Соидо на пресс-конференции по итогам встречи. Он также обвинил террористов в том, что они попытались переложить ответственность на жертв, сделав "ложное заявление о совместной ответственности".

"ЭТА не распустилась добровольно, она была разгромлена демократией – благодаря общим усилиям испанского общества", — сказал министр, пообещав, что Испания продолжит чтить память жертв терроризма и оказывать поддержку их родственникам. "Мы не допустим, чтобы не уважали память жертв", — заявил глава МВД.

Баскская сепаратистская группировка ЭТА начала разоружение. Архивное фото
© AP Photo / Bob Edme
ЭТА упустила шанс покаяться перед жертвами терроризма, заявил евродепутат
"Никто не будет премировать ЭТА за признание ее провала и ее разгрома. Единственное, что делала ЭТА – убивала и причиняла боль. ЭТА была разгромлена, победило испанское общество, победила демократия", — добавил министр. Соидо напомнил, что террористическая деятельность ЭТА продолжалась на протяжении шести десятилетий. "ЭТА причинила чудовищную боль – шесть десятилетий, 853 убитых, 354 нападений, которые еще предстоит расследовать. Нет безнаказанности – ни сейчас, ни в будущем", — добавил министр.

Председатель испанской Ассоциации жертв терроризма (AVT) Майте Аралусе. архивное фото
© Фото : предоставлено Ассоциацией жертв терроризма
Ассоциация жертв терроризма сочла объявление о самороспуске ЭТА пропагандой
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года — во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена