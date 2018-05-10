Россия не боится возможных санкций США из-за связей с Ираном, заявил Рябков

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия не боится возможных санкций США из-за сотрудничества с Ираном, Москва и Тегеран будут продолжать полноформатное экономическое сотрудничество во всех сферах, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Санкций мы не боимся. Будем исходить из императива продолжения полноформатного экономического сотрудничества с Ираном во всех областях. Мы действуем в строгом соответствии со всеми международными нормами и собственным законодательством", — заявил Рябков по итогам консультаций со своими партнерами в Тегеране.

По его словам, "наличие экстерриториальных санкций или их отсутствие — совершенно не повод, чтобы в этом плане что-то менять".

"Сегодня в ходе консультаций вопросам обеспечения нормальной работы в условиях, когда противники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.) пытаются эту работу торпедировать, было уделено значительное внимание", — добавил Рябков.