Экс-глава МИД Чехии заявил, что "Новичок" не производился в стране

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Химвещество "Новичок" не производилось и не складировалось в Чехии, сообщил в четверг журналистам экс-глава МИД Лубомир Заоралек по итогам заседания возглавляемого им парламентского комитета по международным делам, на котором были заслушаны по данному вопросу руководители минобороны Карла Шлехтова, контрразведки Михал Коуделка, военной разведки Ян Бероун и управления ядерной безопасности Дана Драбова.

Чешский президент Милош Земан во время телевыступления 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.

"Комитет по международным делам по итогам заседания принял постановление, в котором говорится, что на территории Чехии не производилось и не складировалось никакое вещество типа "Новичок". Эта главная информация, которую необходимо довести до сведения общественности", — сказал Заоралек, добавив, что президент не относится к тем политикам, которых возглавляемый им комитет может вызвать на свое заседание.

Ранее с подобными заявлениями выступили премьер Андрей Бабиш, а также главы МИД Мартин Стропницкий и минобороны Карла Шлехтова.

Коснувшись различий в высказываниях этих политиков и президента Земана, руководитель парламентского комитета заявил, что представителям властей необходимо при публичных выступлениях иметь согласованную позицию, чтобы не вводить в заблуждение широкую общественность.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.