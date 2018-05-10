Экс-глава МИД Чехии заявил, что "Новичок" не производился в стране

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Химвещество "Новичок" не производилось и не складировалось в Чехии, сообщил в четверг журналистам экс-глава МИД Лубомир Заоралек по итогам заседания возглавляемого им парламентского комитета по международным делам, на котором были заслушаны по данному вопросу руководители минобороны Карла Шлехтова, контрразведки Михал Коуделка, военной разведки Ян Бероун и управления ядерной безопасности Дана Драбова.
"Комитет по международным делам по итогам заседания принял постановление, в котором говорится, что на территории Чехии не производилось и не складировалось никакое вещество типа "Новичок". Эта главная информация, которую необходимо довести до сведения общественности", — сказал Заоралек, добавив, что президент не относится к тем политикам, которых возглавляемый им комитет может вызвать на свое заседание.
Коснувшись различий в высказываниях этих политиков и президента Земана, руководитель парламентского комитета заявил, что представителям властей необходимо при публичных выступлениях иметь согласованную позицию, чтобы не вводить в заблуждение широкую общественность.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.