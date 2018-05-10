В Кривом Роге исполнили песню, посвященную российским военным в Сирии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Песня официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии, прозвучала на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте местного издания "Первый криворожский".

Концертный номер с использованием этой песни показали во время церемонии возложения цветов к братской могиле в одном из районов Кривого Рога. При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины, мэр города Юрий Вилкул и другие чиновники.

По данным издания, информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.