В Раде обвинили в пропаганде терроризма СМИ, показавшие военный парад в ДНР

Боевая машина пехоты БМП-3 на военном параде в Донецке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018

Боевая машина пехоты БМП-3 на военном параде в Донецке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018

КИЕВ 10 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк заявил, что СМИ, которые транслировали военный парад в самопровозглашенной Донецкой народной республике 9 мая, нарушили закон и должны ответить за это в суде за "пропаганду террористических организаций".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попросил Службу безопасности внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По словам депутата от крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Шверка, трансляция парада должна расцениваться как "пропаганда террористических организаций".

"С моей точки зрения, прямая трансляция парада из так называемой ДНР является прямым нарушением закона, поскольку эта организация признана законодательством террористической. Те СМИ, которые это сделали, должны отвечать по закону. Окончательное решение в этом вопросе должны принять правоохранительная система и суд", — цитирует Шверка пресс-служба БПП.

Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке в среду, на мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства ДНР. Ранее Кононов заявлял журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.