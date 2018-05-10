В Раде обвинили в пропаганде терроризма СМИ, показавшие военный парад в ДНР

КИЕВ 10 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк заявил, что СМИ, которые транслировали военный парад в самопровозглашенной Донецкой народной республике 9 мая, нарушили закон и должны ответить за это в суде за "пропаганду террористических организаций".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попросил Службу безопасности внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
По словам депутата от крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Шверка, трансляция парада должна расцениваться как "пропаганда террористических организаций".
Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке в среду, на мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства ДНР. Ранее Кононов заявлял журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.