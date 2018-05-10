ВСУ прячут тяжелое вооружение на гражданских объектах, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики прячут тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Нашей разведкой установлено прибытие гаубичной артиллерийской батареи 80-й бригады ВС Украины, состоящей из пяти единиц 122-миллиметровых гаубиц Д–30 и десяти единиц автомобильной техники, на территорию молочно-товарной фермы в населенном пункте Войтово", — уточнил Марочко.
Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что украинские силовики продолжают скрывать дальнобойную артиллерию под видом "мирных хозяйственных объектов".