Германия не обращалась по поводу хакерских атак, заявил Лавров

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Германия не присылала России никаких официальных запросов в связи с хакерскими атаками на информационную сеть своих правительственных структур, заявил в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили, что любые озабоченности, которые возникают в этой, да и в другой сфере, мы готовы рассматривать, но по этому конкретному поводу обращений к нам германской стороны в рамках запроса на правовую помощь не поступало", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Массом в Москве.

"Сейчас коллега сослался на хакерскую атаку, в том числе на министерство иностранных дел Германии, и упоминалось в наших переговорах, что есть основания полагать, или высокая вероятность (полагать — ред.), что к этим атакам причастны некоторые группы хакеров под названием Snake и они, якобы, корнями уходит в российскую почву — я впервые об этом услышал", — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы также выразили сожаление, что уже намеченные на март этого года специальные двусторонние консультации по проблемам кибербезопасности были германской стороной отменены без объяснения причин", — добавил Лавров.

В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали серверы МИД и минобороны ФРГ. Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.

До этого агентство DPA сообщало, что речь идет о группе хакеров АРТ28. Ряд стран связывает группировку с Россией, но доказательства "российского следа" не приводились. Серверы, на которые совершена атака, считались абсолютно безопасными с точки зрения нападения извне, отмечало DPA.