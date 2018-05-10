Додон рассказал, что будут обсуждать на встрече в формате "5+2" в Риме

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Очередная встреча в формате "5+2" по урегулированию ситуации в Приднестровье будет посвящена обсуждению ключевых нерешенных проблем — банковской системе, свободному передвижению и вопросу мобильной и фискированной связи, сообщил президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости.

"Первое направление — это экономический блок и банковская система, непростой вопрос из-за разных систем и разных подходов к банковскому делу. Эти вопросы обсуждались и раньше, но точек соприкосновения пока не было", — сказал Додон в ответ на вопрос о том, что будет обсуждаться на встрече в формате "5+2" в Риме 29-30 мая.

Большое внимание уделят вопросу свободного передвижения. Сейчас президент, премьер, министры и депутаты Молдавии не могут попасть в Приднестровье без предварительного уведомления. "Идеальный вариант, к которому мы должны прийти на определенном этапе — это снятие постов, которые сейчас существуют только у приднестровской стороны. Сейчас нужно добиться упрощенной процедуры проезда, чтобы политические лица с правого берега могли посещать Приднестровье", — заявил Додон.

По его словам, проблема мобильной и фиксированной связи в регионе почти решена, сейчас прорабатываются технические варианты. Кроме того, обсудят вопрос о нейтральных номерных знаках для водителей из Приднестровья, которые позволят им стать участниками международного движения. Протокольное решение по этому вопросу было подписано 25 апреля в Бендерах.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.

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