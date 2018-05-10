Земан выступил за увеличение финансирования защиты внешних границ ЕС

ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза приведет к необходимости сократить некоторые расходы, однако финансирование защиты внешних границ надо увеличить, заявил в четверг президент Чехии Милош Земан.

"Brexit принесет уменьшение взносов в бюджет ЕС, около 15%. Некоторые страны заявляют о намерении добровольного увеличения взносов, но есть сомнения, что этого будет достаточно. Вероятно, некоторые затраты придется сократить", — сказал Земан после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Я бы наоборот хотел бы, чтобы дошло до увеличения финансирования защиты внешних границ ЕС. Именно здесь мы имеем большие проблемы", — добавил он.