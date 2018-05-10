Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против России

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.
Ранее украинские власти заявили, что против организаторов выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном украинском уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно.