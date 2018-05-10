Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

"Мы говорили о деоккупации и внедрении санкций за незаконное проведение выборов (в Крыму – ред.). Мы координируем действия", — заявил Порошенко журналистам.

Ранее украинские власти заявили, что против организаторов выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном украинском уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно.