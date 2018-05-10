Лавров: Лондон в привлечении ОЗХО к "делу Скрипалей" действовал некорректно

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лондон в ситуации с привлечением ОЗХО к делу Скрипалей действовал некорректно, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом в Москве в четверг.

"Это тоже факт, что с ОЗХО британцы обошлись не очень корректно", — заявил Лавров.

По его словам, Москву встревожило, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО "исключительно с целью подтвердить, что вещество которое было взято на анализ, является тем самым веществом, которое идентифицировали англичане".

По словам Лаврова, это "не совсем" соответствует требованиям КЗХО.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.