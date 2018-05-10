Иран должен продолжать выполнять соглашение по атому, заявил глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 10 мая 2018

Глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 10 мая 2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глав МИД ФРГ Хайко Масс заявил, что Иран соблюдал и должен продолжать полностью выполнять соглашение по атому, он подчеркнул важность сохранения соглашения по иранской ядерной программе, обсудив с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дальнейшие шаги по этому вопросу.

"Очень важно хранить приверженность этой договоренности.. Для нас и для наших партнеров Франции, Великобритании решающим является дальнейшее полное соблюдение Ираном существующих ограничений и обязательств и чтобы Иран оставался в рамках этого соглашения ",- сказал он на пресс- конференции в Москве.

"Мы обсуждали еще, насколько российское правительство может оказать свое воздействие на Иран в этом плане ", — добавил министр.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.