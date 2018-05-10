В ЛНР заявили о подрыве трех силовиков на мине близ участка отвода сил

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Три украинских силовика получили ранения, подорвавшись на мине близ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Ранее Марочко обвинил украинских силовиков в оборудовании позиций в районе Золотого.

"По данным нашей разведки, 7 мая при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое наряд 14-й бригады ВСУ вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в результате подрыва на мине три силовика получили ранения различной степени тяжести.