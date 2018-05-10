В ЛНР заявили о подрыве трех силовиков на мине близ участка отвода сил

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Три украинских силовика получили ранения, подорвавшись на мине близ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"По данным нашей разведки, 7 мая при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое наряд 14-й бригады ВСУ вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте", — заявил Марочко.
Он уточнил, что в результате подрыва на мине три силовика получили ранения различной степени тяжести.