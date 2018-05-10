ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Процесс политического урегулирования ситуации в Донбассе находится в тупике, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Процесс политического урегулирования в тупике. Представители Киева блокируют работу политической подгруппы Контактной группы. На заседании 4 мая в Минске украинская сторона вновь отказалась подтвердить порядок введения в действие Закона об особом статусе по "формуле Франка-Вальтера Штайнмайера", сопрягающей этот процесс с местными выборами", — заявил дипломат на заседании постсовета ОБСЕ.

Лукашевич отметил, что закон "о реинтеграции Донбасса" легализовал преследование лиц в связи с событиями в регионе, на последнем заседании Контактной группы киевские переговорщики вновь "заматывали" согласование обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".