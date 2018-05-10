14:0010.05.2018
(обновлено: 14:09 10.05.2018)
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Участник Великой Отечественной войну Меджид Гулиев совершенно не говорил по-русски. Зная только — "да" и "нет", он все равно умудрялся общаться с однополчанами, ведь в те страшные годы, независимо от языка и религии, все бойцы были друг другу братьями, родными.
Так в беседе с корреспондентом Sputnik Азербайджан
вспоминал военные годы сам ветеран.
Гулиев Меджид Джавад оглу, которому седьмого июня исполняется сто лет, всю жизнь прожил в родном азербайджанском селе Мустафаагалы.
Свой боевой путь Гулиев начинал на Северном Кавказе, в Моздоке.
"Великая Отечественная война была очень тяжелой, холодной, ужасной. У нас не было нормальной одежды, еды. Вся армия находилась в тяжелом положении", — вспоминает ветеран.
9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали песни военных лет, многие из них были переведены на вьетнамский язык.
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.
"Поначалу немцы продвигались быстро. Они дошли до реки Терек, а СШA, Франция и Англия нам не помогали. По ходу войны они увидели, что если СССР проиграет, они уже не смогут справиться с немцами, поэтому они поменяли политику и стали помогать Союзу", — продолжает он.
В боях под Моздоком Гулиев был тяжело ранен. В военном госпитале в Тифлисе он пролежал полтора месяца, после чего прошел курс восстановления. Затем солдата направили в тренировочный лагерь "Авчала" в Грузии. Там он заново прошел военную подготовку и вернулся на фронт в составе 416-й дивизии, укомплектованной из азербайджанцев.
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Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли вечером 9 мая в 28 российских городах.
Разноцветные фейерверки раскрасили небо ровно в 22.00 по местному времени.
Салютные установки работали на 15 площадках столицы.
На Поклонной горе для звукового сопровождения салюта были установлены пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны. За вечер они дали 30 залпов.
Во время салюта были использованы 75 видов фейерверков с более 550 оттенками цветов.
Залпы салютов давали установки четырех калибров — 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.
Всего в московское небо запустили более десяти тысяч фейерверочных выстрелов.
Цветографическая схема праздничного артиллерийского салюта в столице была смоделирована военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.
Салют продолжался ровно десять минут.
Помимо столицы, праздничные салюты прошли в восьми городах-героях: Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе и Керчи.
Праздничные залпы смогли увидеть также жители 19 городов, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Севастополе.
В День Победы в центре Санкт-Петербурга были даны тридцать залпов артиллерийского салюта.
Двенадцать салютных установок были расположены у кромки воды у Петропавловской крепости.