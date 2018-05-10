ЛНР обвинила Киев в создании искусственных очередей на КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики создают искусственные очереди на пункте–пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"С начала так называемой операции объединенных сил украинское командование первым делом организовало на контрольных пунктах въезда-выезда систему заработка с последующей передачей денег вышестоящему командованию. Так, на КПП Станица Луганская военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в искусственно созданных с их стороны очередях предлагают гражданам "быстро пройти" через КПП за "символическое" вознаграждение", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что пересекающим линию соприкосновения мирным жителям предлагают заплатить от 100 до 400 гривен (200 – 1000 рублей — ред.). По данным Народной милиции, за час по системе быстрого военнослужащие ВС Украины проводят порядка 20 человек.