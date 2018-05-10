ЛНР обвинила Киев в создании искусственных очередей на КПП в Донбассе

Люди на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото

Люди на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики создают искусственные очереди на пункте–пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властями территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Движения транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

"С начала так называемой операции объединенных сил украинское командование первым делом организовало на контрольных пунктах въезда-выезда систему заработка с последующей передачей денег вышестоящему командованию. Так, на КПП Станица Луганская военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в искусственно созданных с их стороны очередях предлагают гражданам "быстро пройти" через КПП за "символическое" вознаграждение", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что пересекающим линию соприкосновения мирным жителям предлагают заплатить от 100 до 400 гривен (200 – 1000 рублей — ред.). По данным Народной милиции, за час по системе быстрого военнослужащие ВС Украины проводят порядка 20 человек.