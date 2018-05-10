МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Большая часть молодых жителей Ближнего Востока и Северной Африки считают Россию более надежным партнером, чем США. Таковы результаты опроса агентства ASDA'A Burson-Marsteller, результаты которого приводит канал CNBC.

Исследование проводилось среди 3,5 тысяч юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в странах Персидского залива, в странах Северной Африки и на территориях Леванта и Палестины.

Своими самыми близкими союзниками они считают ОАЭ и Саудовскую Аравию. Россия, которая в последнее время много внимания уделяла улучшению отношений с некоторыми странами Ближнего Востока, оказалась на четвертом месте. США же впервые (опрос проводится с 2008 года — ред.) не попали в пятерку и оказались на 11 месте.

За Россию особо активно голосовали представители категории "Левант + другие", которая включала в себя молодых людей из Иордании, Ирака, Ливана, Палестины и Йемена. В этом регионе 31% опрошенных назвал Россию своим главным союзником. Выбор в пользу США сделали 15%.

Авторы исследования полагают, что в последние два года в восприятии Америки арабской молодежью произошел "кардинальный сдвиг", и теперь большинство людей этой возрастной категории воспринимает США как "соперника".