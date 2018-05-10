На Украине предложили национализировать имущество российских компаний

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине. Автором документа выступил народный депутат Роман Зварыч из фракции "Блок Петра Порошенко".
Для "безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы" со стороны России необходимо "передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан", сказано в документе.
Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета.
Отношения России и Украины
В этой связи Украина наряду с другими странами ввела и регулярно расширяет ограничительные меры в отношении России.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского противостояния, российских военных на юго-востоке Украины нет. Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, уточняли в МИД.