Ассоциация жертв терроризма сочла объявление о самороспуске ЭТА пропагандой

МАДРИД, 10 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Объявление о самороспуске баскской террористической организации ЭТА — не более чем пропагандистская кампания, а ее способ извиниться за свои преступления — очередное искажение фактов, заявила РИА Новости председатель испанской Ассоциации жертв терроризма (AVT) Майте Аралусе.

В начале мая стало известно, что террористическая организация ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.

"Это была пропагандистская кампания ЭТА, а не роспуск. Они не сотрудничали с правосудием, не передали все оружие, не попросили прощения у всех жертв, не признали полностью причинение ущерба, не осудили средства и цели, которые преследовали на протяжении десятилетий. То, как ЭТА попросила прощение, — очередное искажение фактов террористами. Они так повернули, как будто была война и было две стороны. Но были лишь террористы и их жертвы. Всем жертвам эти палачи должны принести извинения", — заявила Аралусе.

Отец Майте, Хуан Мария Аралусе, председатель правительства Гипускоа (провинция в составе автономного сообщества Страны Басков), был расстрелян террористами в своей машине в Сан-Себастьяне в 1976 году — практически на глазах своих восьми детей. Майте тогда было 15 лет. В этом теракте погибли еще четыре человека — шофер и трое полицейских.

Майте считает, что ЭТА заявила о самороспуске вынужденно — у нее не было другого выхода, организация была разгромлена. "У них просто не было другого выхода. Если бы было по-другому, они бы сотрудничали в расследовании 358 убийств, обстоятельства которых не известны, — такие как убийство моего отца. Многие жертвы хотят знать, что произошло и почему — чтобы залечить раны", — сказала глава ассоциации.

Своей основной задачей спустя 32 года после гибели отца Аралусе считает сохранение памяти жертв террористов. "Мы должны рассказывать от первого лица, что произошло, в первую очередь, чтобы это не повторилось. Мы каждый раз вновь переживаем страдания, когда видим прославление членов ЭТА", — признается Майте.

Она призывает власти Испании "пресечь любую попытку ЭТА получить какую-либо выгоду из ее предполагаемого роспуска". "Необходимо арестовать находящихся в бегах террористов и конфисковать оружие, которое еще не передано. Мы надеемся, что правительство не предложит ЭТА ничего взамен на предполагаемый роспуск. Нельзя допустить, чтобы изменили условия содержания террористов в тюрьмах, сократили им сроки заключения, отправили в тюрьмы, расположенные в Стране Басков, из других регионов Испании. Необходимо добиться, чтобы расследования продолжались и все террористы оказались на скамье подсудимых", — добавляет Майте.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года — во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

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