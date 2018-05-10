Депортированные с Украины журналистки вернулись в Россию

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и "России 1" Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, задержанные в Киеве сотрудниками СБУ и высланные из страны, вернулись в Москву, сообщили в эфире телеканала "Россия 1" в четверг.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны журналистов телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года, сообщила в среду пресс-служба ведомства. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБ Украины утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".
"Обе депортированные девушки уже вернулись в Россию", — сказала ведущая программы "Вести".
Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, его сняли с поезда Москва-Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".