В Брюсселе установили личность подозреваемого в стрельбе на вокзале

БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Личность подозреваемого в стрельбе на южном вокзале в Брюсселе установлена, он не связан с терроризмом, заявил телеканалу VRT глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

"Подозреваемый установлен, но еще не задержан", — приводит слова министра сайт фламандского телеканала.

По словам министра, подозреваемый, по предварительным данным, не связан с терроризмом.

Ранее в среду городская прокуратура сообщила, что причиной хлопка, спровоцировавшего в среду вечером панику на южном вокзале Брюсселя, мог стать выстрел, предполагаемый злоумышленник скрылся.