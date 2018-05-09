В Кабуле при нападении боевиков на полицейский участок погибли два человека

Сотрудники безопасности на месте нападения террористов-смертников в центре Кабула, Афганистан. 9 мая 2018

Сотрудники безопасности на месте нападения террористов-смертников в центре Кабула, Афганистан. 9 мая 2018

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Два полицейских погибли, еще два получили ранения при нападении боевиков на полицейский участок в афганском Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, возле участка послышался взрыв, затем была слышна стрельба. Несколько нападавших спрятались в близлежащем к участку здании и оттуда открыли огонь. На месте работали силы специального назначения Афганистана.

На данный момент сообщается о прекращении стрельбы.

Согласно телеканалу 1TV, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство" (запрещена в РФ).

Кроме того, ранее сообщалось о взрыве в другой части Кабула. Согласно телеканалу Tolo News, на месте второго взрыва было несколько выстрелов. Полиция проводит эвакуацию района.