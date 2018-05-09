В Кабуле при нападении боевиков на полицейский участок погибли два человека

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Два полицейских погибли, еще два получили ранения при нападении боевиков на полицейский участок в афганском Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.
На данный момент сообщается о прекращении стрельбы.
Согласно телеканалу 1TV, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство" (запрещена в РФ).
Кроме того, ранее сообщалось о взрыве в другой части Кабула. Согласно телеканалу Tolo News, на месте второго взрыва было несколько выстрелов. Полиция проводит эвакуацию района.