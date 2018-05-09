Оппозиционной журналистке в Черногории прострелили ногу

БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Журналистка газеты Vijesti, которая критически освещает ситуацию в Черногории, в ночь на среду была обстреляна неизвестным у входа в собственный дом, ее жизнь находится вне опасности, сообщило издание.

Журналистка Оливера Лакич была ранена на входе в жилой дом на бульваре Святого Петра Цетиньского в самом центре столицы Черногории, где расположены Скупщина (парламент) республики и другие официальные здания.

"Лакич на том же самом месте, где она была избита шесть лет назад, поджидал мужчина, который выстрелил ей в ногу из огнестрельного оружия. Когда она упала на землю, увидела еще двух убегавших мужчин. Директор центра скорой помощи доктор Нермин Абдич сообщил, что она получила сквозную рану икры и ее жизнь вне опасности", — пишет издание.

Нападение вызвало большой резонанс в Черногории и регионе, его осудили представители всех политических партий. Премьер Душко Маркович и глава МВД Мевлудин Нуходжич потребовали тщательного расследования. Начальник управления полиции Веско Дамьянович пообещал, что правоохранительные органы "сделают все возможное, чтобы найти нападавших". На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили карманный фонарик, который может принадлежать злоумышленникам.

"До каких пор это будет происходить у нас в Черногории? Ни одно нападение на нее не было раскрыто. Многие вещи, о которых она писала, которые указывают на криминал, даже не расследованы", — заявил главный редактор Vijesti Михайло Йовович. Коллеги Лакич сообщили, что различные угрозы пострадавшая периодически получала с 2011 года, а в 2012 году стала жертвой нападения, когда была жестоко избита неизвестными. Среди тем ее профессиональных расследований – контрабанда сигарет и другая оргпреступность, в которой, по ее данным, могут быть замешаны власти страны. Журналисты днем в среду организовали протест в центре Подгорицы с требованием найти виновных в нападении на Лакич.