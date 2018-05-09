В МИД ждут ответ на предложение России по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Никакой внятной реакции на предложения РФ о миротворцах в Донбассе Москва пока не получила, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы внесли конкретные предложения еще в октябре, никакой внятной реакции мы от наших партнеров, в том числе по нормандскому формату, не получили, кроме общих комментариев", — сказал Грушко.

"Для нас принципиально важно, чтобы любая роль ООН, в том числе и в лице возможной миротворческой операции, опиралась на строгое выполнение минских договоренностей, которые отводят центральную роль в процессе урегулирования и наблюдения за ним миссии ОБСЕ", — добавил замминистра.