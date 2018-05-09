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Япония, Китай и Южная Корея поддерживают резолюции СБ ООН в отношении КНДР

Сюжет:
Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (75)
06:4509.05.2018
02533
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 9 мая — РИА Новости. Япония, Китай и Южная Корея едины во мнении о необходимости соблюдения резолюций Совета безопасности ООН, принятых в отношении Северной Кореи, об этом глава японского кабинета министров Синдзо Абэ сообщил на совместном заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР ЛИ Кэцяном.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Необходимо полностью соблюдать резолюции Совета безопасности ООН. Это общая позиция наших трех стран. Для решения комплекса задач все три страны будут действовать согласованно. Хорошую возможность, направленную на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а также на укрепление мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, необходимо, усилив сотрудничество с мировым сообществом, превратить в конкретные шаги со стороны Северной Кореи", — сказал премьер-министр Абэ.

Он сообщил также о том, что представители трех стран провели "откровенный обмен мнениями" о том, каким "может быть светлое будущее Северной Кореи".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о том, что "саммит Севера и Юга заложил фундамент для полной денуклеаризации Корейского полуострова и устойчивого длительного мира".

Джон Болтон. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
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"Этот (трехсторонний – ред.) саммит проходит в очень важное время. Для того, чтобы Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия встали на путь мира, необходимы сотрудничество и помощь обеих (Японии и Китая – ред.) стран", — сказал Мун Чжэ Ин.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые с 2015 года состоялась в Токио. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Далее на полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров.

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