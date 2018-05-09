Япония, Китай и Южная Корея поддерживают резолюции СБ ООН в отношении КНДР

ТОКИО, 9 мая — РИА Новости. Япония, Китай и Южная Корея едины во мнении о необходимости соблюдения резолюций Совета безопасности ООН, принятых в отношении Северной Кореи, об этом глава японского кабинета министров Синдзо Абэ сообщил на совместном заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР ЛИ Кэцяном.
Он сообщил также о том, что представители трех стран провели "откровенный обмен мнениями" о том, каким "может быть светлое будущее Северной Кореи".
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о том, что "саммит Севера и Юга заложил фундамент для полной денуклеаризации Корейского полуострова и устойчивого длительного мира".
Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые с 2015 года состоялась в Токио. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Далее на полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров.