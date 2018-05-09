Комитет сената обвинил Россию в кибератаке на инфраструктуру выборов в США

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Комитет сената США по разведке распространил во вторник шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого "вмешательства".

К аналогичным результатам пришло ранее расследование комитета по разведке палаты представителей.

"В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — говорится в докладе. Утверждается, что по меньшей мере 18 штатов стали целями кибератак, не исключено, что штатов было до 21.

"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — говорится в докладе.

При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов.

"Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.