Постпред в Вене рассказал об ударе по режиму ядерного нераспространения

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Решение США выйти из сделки по Ирану стало сильным ударом по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Это сильный удар по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения. В очередной раз подтвердилось, что Вашингтон использует нераспространенческую риторику для достижения своих геополитических целей, причём весьма сомнительного толка", — сказал дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.