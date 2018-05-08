Путин предложил Вучичу обсудить сотрудничество в неформальной обстановке

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру Сербии Александру Вучичу в неформальной обстановке обсудить вопросы двустороннего взаимодействия.

Во вторник вечером Путин принял Вучича в Кремле.

"В этом году мы отмечаем 180-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23%. И мне очень приятно, что есть возможность сегодня вечером в неформальной обстановке перед завтрашними торжественными мероприятиями поговорить по всему комплексу наших отношений", — обратился Путин к своему коллеге.

Путин отметил, что в этот раз у них радостный повод для встречи — празднование окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн.

"В исторической памяти нашего народа, безусловно, сохранились славные страницы истории: и Сербия, и Россия выступали вместе в борьбе с общим врагом", — подчеркнул российский лидер.

Вучич поздравил Путина с исключительной победой на выборах, пожелал ему успехов в работе и поблагодарил "за исключительно теплый прием".

Он также заверил Путина, что Сербия будет сохранять независимость и не собирается становиться членом НАТО.

"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО также как и любого другого военного союза", — заявил Вучич.

Кроме того, сербский лидер выразил благодарность от имени граждан своей страны за поддержку сербского народа в трудных жизненных ситуациях.

"Как вы знаете, в международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность, и я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали в 2015 году, когда вы буквально спасли сербский народ, который являлся и является самым пострадавшим народом на протяжении последнего столетия от клейма геноцида, когда вы поставили вето на британскую резолюцию ООН, и я хотел бы вас заверить в том, что то, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защищали территориальную целостность и суверенитет Сербии", — заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия в сложных для России моментах всегда остается на ее стороне. "Я хотел бы сказать, что Сербия продемонстрировала, что она является надежным партнером Российской Федерации. И в моменты, которые были нелегкие для России, Сербия никогда не шла против интересов на вашей стороне", — сказал он.

В завершении беседы он выразил надежду, что страны могут значительно продвинуть свое сотрудничество во всех сферах.

Участником встречи лидеров России и Сербии с российской стороны стал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.