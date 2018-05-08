Больше 50% американцев считают "дела РФ" политически мотивированным

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Больше половины граждан США (53%) считают расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году "политически мотивированным", свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CBS.

При этом 44% опрошенных считают, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера обосновано. Согласно подобному опросу, проведенному телеканалом в декабре 2017 года, ранее 48% респондентов считали расследование "вмешательства РФ" политически мотивированным.

Трое из четырех (76%) американцев считают, что президент США Дональд Трамп должен сотрудничать со следствием в случае проведения допроса в рамках расследования Мюллера. В январе 84% опрошенных считали, что Трамп должен идти Мюллеру на встречу.

Опрос, участие в котором приняли 1101 совершеннолетний американец, проводился с 3 по 6 мая текущего года, статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани ранее сообщала, что адвокаты президента США Дональда Трампа намерены к 17 мая принять решение о том, стоит ли президенту участвовать в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и 3 компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.