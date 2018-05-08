Трамп заявил, что готов работать над решением противоречий в торговле с КНР

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник заявил, что США готовы прикладывать совместные с Китаем усилия для надлежащего урегулирования противоречий в торговле, говорится в сообщении министерства коммерции.

"Президент Трамп завил, что американская сторона придает большое значение отношениям Китая и США, выразил надежду на поддержание тесных контактов с председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в сообщении.

При этом Трамп заявил, что "американская сторона всецело готова прикладывать совместные с Китае усилия, укреплять деловое сотрудничество во всех областях, принимать надлежащие меры для урегулирования противоречий в торгово-экономической сфере, продвигать развитие двусторонних отношений, ради того, чтобы приносить пользу народам двух стран".

Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.