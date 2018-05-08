Си Цзиньпин призвал рационально решать торговый конфликт с США

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал конструктивно подойти к урегулированию существующих между двумя странами торговых противоречий, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Команды двух стран могут поддерживать контакт для того, чтобы найти рациональное решение для существующих торгово-экономических вопросов и добиться взаимовыгодного результата", — заявил Си Цзиньпин.

Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Си Цзиньпин назвал состоявшиеся переговоры "искренними, высокоэффективными и конструктивными". Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения всегда были и остаются двигателем китайско-американских отношений.

Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.