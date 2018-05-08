Немецкий политик потребовал признать роль СССР в борьбе с нацизмом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Немецкие левые требуют воздать России "должные почести" за ее роль в борьбе с нацизмом, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

В беседе с журналистами председатель фракции левых в бундестаге Ян Корте заявил, что Германия, принимая во внимание "беспрецедентное кровавое нападение" нацистов на СССР, обязана стремиться к сотрудничеству с Россией.

Он напомнил, что ни одна страна не понесла такого урона во время войны, как СССР.

"Во Второй мировой войне погибли 27 миллионов советских граждан. Нет ни одной семьи, в которой не было бы жертв. Миллионы русских военнопленных умерли от голода в немецком плену", — заявил он.

Все эти общепризнанные факты говорят об особой ответственности Германии перед Россией, считает политик.

"Едва ли еще кто-то знает, что Берлин освободили русские, а не американцы, — добавил Корте. — Поворотным моментом был Сталинград на востоке, первое крупное поражение нацистского вермахта. Высадка в Нормандии произошла на полтора года позже".

Он подчеркнул, что советские люди, "в форме и без формы", оказали наиболее сильное сопротивление нацистскому режиму.