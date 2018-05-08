Вашингтон известил европейцев, что не примет их идеи по СВПД, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео известил коллег из Франции, Великобритании и Германии, что президент Дональд Трамп не примет их предложения по усовершенствованию соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Помпео провел конференц-колл с министрами иностранных дел трех европейских стран, которым рассказал, что доложил Трампу о предварительных договоренностях, достигнутых на переговорах европейских и американских дипломатов, но президента не убедили доводы Парижа, Берлина и Лондона.

Основным камнем преткновения стал вопрос о сроках действия соглашения с Ираном, которыми ограничен запрет на разработки ядерного оружия.

Помпео предложил европейским партнерам дождаться официального заявления от самого Трампа и не исключил, что после этого заявления стороны могут вернуться к переговорам по условиям соглашения.

Как заявили источники, глава британского МИД Борис Джонсон попросил Вашингтон предпринять еще одну попытку прийти к соглашению. Спустя некоторое время состоялся еще один конференц-колл, но он продлился всего несколько минут и не принес никаких результатов.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство этой сделкой и говорил о возможности выйти из нее. Он пообещал, что продление режима снятия с Ирана санкций до 12 мая будет последним. Сегодня американский президент должен объявить, выйдет ли Вашингтон из соглашения.