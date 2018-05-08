В ЛНР пригласили жителей подконтрольных Киеву территорий на Парад Победы

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пригласила мирных жителей подконтрольных Киеву территорий на Парад Победы 9 мая, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Завтра в связи с празднованием Дня Победы приглашаем всех жителей ЛНР, в том числе и с подконтрольной Киеву территории, на Парад Победы, который состоится в 09.00 на главной площади республики", — заявил Марочко.

Марочко уточнил, что посвященные Дню Победы мероприятия будут продолжаться весь день и завершатся салютом в честь праздника.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.