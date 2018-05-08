ВСУ увеличивает группировку сил у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Около 120 полицейских в преддверии Дня Победы прибыли в подконтрольный украинским силовикам город Счастье, находящийся в 30 километрах от Луганска, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Украинские командование в преддверии 9 мая продолжает увеличивать группировку ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения на Донбассе. По нашим данным, только с 4 мая в населенный пункт Счастье прибыло около 120 человек батальона полиции "Луганск-1", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

По его словам, в связи с прибытием такого количества членов добровольческого батальона начались конфликты между полицейскими и солдатами ВС Украины. "Два дня подряд с 6 до 7 утра мы фиксируем перестрелки между ВСУ и бойцами "Луганск-1" из стрелкового оружия", — добавил Марочко.