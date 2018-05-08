Рябков усомнился в создании Ираном взрывного ядерного устройства

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Оснований считать, что Иран находится на пути создания ядерного взрывного устройства, нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РБК.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языке сообщил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. СВПД поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", — заявил Рябков.

Заместитель министра отметил, что Тегеран пошел на сделку добровольно, в ожидании, что договоренность ознаменуется существенным расширением возможностей для экономического и технологического сотрудничества со всеми странами.

"Однако сейчас мы видим попытки со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа все это подвергнуть ревизии и перечеркнуть достигнутое под абсолютно надуманными предлогами", — добавил Рябков.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.