Претензии США к Ирану не связаны с ядерной программой, считает Рябков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Стремление США усилить давление на Иран по большому счету не связано с иранской ядерной программой, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью РБК он напомнил, что в резолюции Совета Безопасности 2231 содержится призыв к Ирану воздерживаться от создания носителей, способных доставлять ядерное оружие.

"Если подходить к этому не политически, а профессионально, будет видно, что Иран подобного рода разработками не занимается и к нему не может быть претензий. Соответственно, на наш взгляд, эти претензии к Ирану продиктованы политическим подходом и стремлением усилить нажим на Тегеран в силу обстоятельств, не имеющих отношения к СВПД и, по большому счету, не имеющих отношения к ядерной программе Ирана", — сказал Рябков.