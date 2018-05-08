Эксперт рассказал о сценариях развития событий в Армении

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Оптимистичный сценарий развития событий в Армении после избрания премьером Никола Пашиняна стоит рассматривать в последнюю очередь, заявил РИА Новости заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков.

Во вторник парламент Армении избрал премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Пашиняна. По мнению эксперта, теперь наиболее вероятны два варианта развития событий.

"Ситуация, при которой Пашинян сформирует правительство из исключительно фракции оппозиции, будет тормозиться большинством в парламенте, которое продолжает оставаться у Республиканской партии. Это как минимум реальный паралич власти, если она не будет работать синхронно, если движение Пашиняна и самого правительства будет наталкиваться на саботаж в парламенте", — сказал Поляков.

"Есть и другой вариант, а именно вариант, связанный с тем, что Пашинян может попытаться предпринять какие-то резкие действия. В чем главный запрос людей? Почему его так поддержала улица? Основное требование людей – это справедливость. Как выразился один из бастующих, "у многих всё, а у остальных ничего". Если Пашинян начнет реальный передел в стране ресурсов, это вызовет неизбежное серьезное сопротивление элит, которые не захотят отдавать нынешние позиции. В этом случае это не будет тихий саботаж, это будет открытая гражданская война", — добавил он.

Третий и наименее вероятный, по мнению собеседника агентства, сценарий заключается в том, что избрание Пашиняна не станет символическим жестом правящей партии, а "она будет готова работать с ним в одной упряжке". "Но поскольку сейчас столкнулись противоречия разных групп, мне кажется, оптимистичный сценарий можно ставить в последнюю очередь", — подчеркнул Поляков.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.