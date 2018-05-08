МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы атаковать еврейское государство.

Во вторник Нетаньяху встречался в Никосии с кипрским президентом Никосом Анастиадисом и греческим премьером Алексисом Ципрасом. В ходе мероприятий он заявил журналистам, что "режим в Тегеране" отрицает право на существование государства Израиль и открыто призывает его уничтожить.

"Иран стремится разместить в Сирии очень опасное оружие, чтобы применить его специально с целью нашего уничтожения", — приводит слова Нетаньяху пресс-служба премьера.

На прошлой неделе Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

Нетаньяху отметил, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.