Ким Чен Ын выразил надежду на доверительные отношения с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином в Китае. 8 мая 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином в Китае. 8 мая 2018

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США, сообщает агентство Синьхуа.

Переговоры двух лидеров состоялись 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

"Мы надеемся на выстраивание взаимодоверия с США посредством диалога и на то, что заинтересованные стороны будут с ответственностью принимать поэтапные, синхронные меры", — цитирует агентство северокорейского лидера.