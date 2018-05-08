На Украине раскритиковали заявление ведущих "Интера" ко Дню Победы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале "Интер" неприемлемы и "направлены на раскол общества", говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

"Ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька" — являются никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более — пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", — говорится в сообщении.

При этом в нацсовете по ТВ также призвали вещателей "взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан — о ценности жизни и высокую стоимость мира".

В Киеве ежегодно на 1 января националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры. Также в ряде городов в рамках декоммунизации именем Бандеры и еще одного лидера украинских националистов Романа Шухевича названы улицы.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ