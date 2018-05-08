В Молдавии 9 мая отметят День Победы и День Европы

КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Лидер Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил, что пора отказаться от геополитического деления и отметить два праздника в один день.

"Нужно уже прийти к тому, чтобы отказаться от деления по геополитическим или другим признакам, отталкиваясь от этого счастливого совпадения, мы можем отмечать и День Победы, и День Европы", — сказал на брифинге Плахотнюк.

По его словам, 9 мая на главной площади страны будет организован праздничный концерт.

"Мы отметим оба праздника большим количеством прекрасных мероприятий, которые могут объединить молдаван, несмотря на разницу в политических взглядах", — добавил лидер Демпартии.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что существует постановление парламента о том, что 9 мая отмечают День Победы и День Европы. Он полагает, что это было сделано "для зарубежных партнеров".

Додон заявил, что 9 мая возглавит марш Победы. Он уверен, что в нем примут участие больше ста тысяч человек.