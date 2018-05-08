Соглашение по иранскому атому нужно сохранить, заявил представитель ЕК

БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Соглашение по атому с Ираном должно быть сохранено, заявила во вторник представитель Еврокомиссии, подтвердив позицию ЕС в преддверии заявления США по этой сделке.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном по ядерной программе.

"Соглашение должно быть сохранено. На данный момент мы не знаем, что объявит президент США Дональд Трамп. После его выступления глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступит с заявлением. Конечно, мы привержены выполнению соглашения, работаем над вопросом защиты европейских компаний, но до решения мы не станем спекулировать на эту тему", — заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС на брифинге журналистам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.