Ветеран рассказал, как азербайджанцы воевали в Великую Отечественную войну

БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанцев, в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом наравне со всеми гражданами огромной страны. Об истории создания этих дивизий, а также о других значимых этапах войны в беседе с региональным корреспондентом Sputnik Азербайджан рассказал 97-летний ветеран Баба Алиев.

По его словам, в самом начале войны азербайджанцам на фронте особо не доверяли. Когда об этом узнал Сталин, он вызвал к себе Багирова (Мир Джафар Багиров, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР – Sputnik), и сказал, что азербайджанский народ известен своей смелостью и боеспособностью, и поинтересовался, откуда появляются все эти разговоры.

"Багиров ему ответил: "Товарищ Сталин, тому есть одна причина – она связана с незнанием русского языка. Разрешите нам создать национальные дивизии, если они не проявят героизм, я застрелюсь". После этого Багиров сформировал пять дивизий из азербайджанцев, и сегодня все знают, как героически они сражались", — рассказал ветеран.

Баба Алиев родился в 1921 году в Агдашском районе Азербайджана. Ему шел 21 год, когда он отправился на войну. До этого молодой человек уже успел окончить педагогический техникум и даже некоторое время проработать педагогом в сельской школе. Но в самое тяжелое для родины время он вместе с 650 тысячами соотечественников взял в руки оружие и отправился на передовую.

Алиев отличился в первые дни войны и был награжден медалью "За отвагу". Впоследствии, благодаря хорошему образованию и способностям, его выбрали секретарем партии. Поэтому Алиев в годы войны обладал сведениями, которых у простых солдат не было.

С лета 1942 года Алиев воевал в составе 223-й национальной стрелковой дивизии. Самые тяжелые бои проходили на Северном Кавказе."Гитлер приказал своим генералам, прежде всего, захватить Баку. Для того чтобы захватить Баку, который обеспечивал бензином и смазочными материалами на 80-90% всю советскую армию, он направил свои основные силы в направлении Северного Кавказа", — пояснил ветеран.

От Баку до Грозного была создана оборонная линия, продолжает Алиев, и противника удалось остановить на берегах Терека. Восьмого декабря 1942 года началось контрнаступление по всему Северо-Кавказскому фронту.

"После этого с помощью военной авиации, присланной с Московского фронта, мы смогли прорвать оборону немцев. Как продолжение, 223-я и 406-я азербайджанские национальные дивизии освободили Молдову, Румынию и дошли до Югославии. Победу мы отпраздновали в центре Белграда", — с гордостью говорит пожилой ветеран.

Дожив до столь преклонного возраста, он сожалеет об одном — время более безжалостно к людям, чем война – из 30-тысячной дивизии на сегодня в живых осталось только двое.

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